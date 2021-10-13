بايدن: لماذا يدفع عمال المصانع ضرائب أعلى من المليارديرات؟

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يجب تغيير السياسة الضريبية في البلاد حتى يدفع كل فرد في المجتمع نصيبه العادل منها، مؤكدا سعيه لتطبيق ذلك بصورة تعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي.

وتساءل بايدن، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لماذا يدفع عمال المصانع نسب ضرائب أعلى من المليونيرات والمليارديرات؟".

ووجه بايدن رسالة للأمريكيين قال فيها: "القضية بسيطة: إذا كنت عاملا في مصنع أو مدرس أو فرد إطفاء، فإنه لا يوجد أي مبرر يجعلك تدفع نسبة ضرائب أعلى من المليونيرات والمليارديرات".

وتابع: "يجب علينا تغيير تلك السياسة القائمة وهذا هو ما تهدف إليه أجندتي الإصلاحية".

It’s simple: If you’re a factory worker or a teacher or a firefighter, there’s absolutely no reason why you should be paying a higher tax rate than millionaires and billionaires.



We’ve got to change that — and my Build Back Better Agenda will get it done. — President Biden (@POTUS) October 13, 2021

وفي تدوينة سابقة، أمس الثلاثاء، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أهمية بناء اقتصاد أمريكا بحيث تكون الطبقة الوسطى هي محور ارتكازه.

ولفت بايدن إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع تحقيق أهدافها في منافسة بقية دول العالم إلا إذا أعادت بناء اقتصادها على هذا الأساس.

ويدافع بايدن بصورة مستمرة على الأمريكيين الأقل دخلا ويؤكد أنهم يجب أن يستفيدوا من الاقتصاد القائم على العدالة في نسبة الضرائب المستحقة على الجميع بصورة تلزم الأثرياء بدفع حصتهم العادلة منها.

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