مدير الصحة العالمية: وفيات كورونا مستمرة في الانخفاض باستثناء أوروبا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الوفيات جراء كورونا مستمرة في الانخفاض في كافة المناطق باستثناء أوروبا.

وأوضح بأن عدة بلدان في أوروبا تواجه موجات جديدة من الوفيات والإصابات نتيجة فيروس كورونا.

وأشار غيبريسوس إلى أن "الوفيات الأسبوعية جراء كورونا مستمرة في الانخفاض وسجلت المعدل الأقل منذ نحو عام".

وجدد المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية رفضه للجرعات التعزيزية من لقاحات كورونا، وقال إن "مواصلة بعض الدول إعطاء جرعات معززة ضد فيروس كورونا يحرم غيرها من تلقيح مواطنيها الأكثر عرضة للإصابة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية "كوفيد 19" جائحة، في 11 مارس/ آذار 2020 بعد اكتشاف المرض لأول مرة في وسط الصين أواخر عام 2019.

وحتى الآن، أصيب أكثر من 235.5 مليون شخص بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا "سارس كوف 2"، مع أكثر من 4.81 مليون حالة وفاة، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".

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