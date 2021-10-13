بلغراد: إذا لم تتدخل قوات حفظ السلام لحماية الصرب في كوسوفو فهناك من سيفعل ذلك

قال رئيس مكتب الحكومة الصربية المعني بشأن كوسوفو وميتوهيا، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على بعثة حفظ السلام التابعة للناتو في كوسوفو، الرد على عنف الشرطة ضد الصرب خلال الاضطرابات في الجزء الشمالي من الجمهورية المعلنة من جانب واحد.

بلغراد- سبوتنيك. وقال بيتار بيتكوفيتش في إفادة صحفية، استعرض خلالها أدلة بالصور والفيديو على تصرفات شرطة كوسوفو: "ندعو القوة الأمنية الدولية في كوسوفو إلى الرد فورا على ما يجري، وإذا لم يفعلوا ذلك، فهناك من يستطيع".

فى وقت سابق اليوم، اندلعت اضطرابات مدنية فى المنطقة الصربية بمدينة كوسوفسكا ميتروفيتشا، بزعم الرد على تصرفات ضباط إنفاذ القانون فى كوسوفو.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أغلق السكان الشوارع بعد أن داهمت الشرطة الصيدليات ومحلات البيع بالتجزئة، مطالبين بالأوراق الخاصة بسلعهم والبيانات الجمركية.

واستخدمت الشرطة قنابل يدوية وقنابل مسيلة للدموع ضد المتظاهرين، ونقل ما لا يقل عن 10 أشخاص إلى المستشفى، من بينهم شخص في حالة خطرة.

من جانبه حث بيتكوفيتش الصرب الذين يعيشون في كوسوفو على التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات.

أفادت تقارير بأن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش غادر إلى بلدة راسكا الصربية، بالقرب من الخط الإداري بين وسط صربيا وشمال كوسوفو، للقاء صرب كوسوفو.

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