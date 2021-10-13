"طالبان" تشكل لجنة لطرد الفاسدين من صفوفها

أعلنت حركة طالبان، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر/تشرين الأول، تشكيل لجنة لطرد الفاسدين من صفوفها، مؤكدة أن ذلك من أجل خدمة الشعب الأفغاني.

القاهرة – سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان، قاري سعيد خوستي، إنه "سيتم تشكيل لجنة من الأجهزة الأمنية والدفاعية الثلاثة (الدفاع والداخلية وإدارة الأمن الوطني) لطرد الفاسدين من صفوف الحركة".

ولفت إلى أن اللجنة ومقرها العاصمة كابول ستكون تحت رعاية وزارة الشؤون الوطنية، منوها إلى أنه بالنسبة للمقاطعات، فسيتم إدراج أعضاء من وكالات الأمن والدفاع الأخرى، باللجنة بقيادة المحافظ، لمباشرة مهاهم في تلك المناطق.

وتحدث خوستي عن أن اللجنة تتمتع بصلاحية اتخاذ القرار بشأن كيفية إبعاد الفاسدين من صفوف الإمارة، كما يمكنها اللجوء للقوات العسكرية ضد أي من الفاسدين.

وصرح أن للجنة الحق في اعتقال أي فرد من الإمارة الإسلامية لاضطهاده الناس، كما ستنظر في أمر من سمح بدخول الفاسدين لصفوف الحركة، وعما إذا كانت هناك تدخل من أي استخبارات أجنبية في هذا الشأن.

وكانت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر المنصرم، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، وذلك بعدما بسطت سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس الماضي، وانتزعت السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.

وأنهت الولايات المتحدة في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها بالبلاد، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري هناك، الذي بدأ في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001. وتم ذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار العاصمة كابول.