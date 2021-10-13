بلينكن يوجه رسالة إلى الأسطول الأمريكي بمناسبة مرور 246 عاما على تأسيسه

وجه وزير خارجية الولايات المتحدة رسالة إلى الأسطول الأمريكي بمناسبة مرور أكثر من قرنين ونصف على تأسيسه، بينما أصبح يحتل المرتبة رقم 4 بين أقوى 140 أسطولا في العالم في 2021.

ووجه بلينكن، عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، رسالة للأسطول الأمريكي قال فيها إن الأسطول الأمريكي خدم الولايات المتحدة الأمريكية على مدى 246 عاما باحترافية عالية.

Happy to wish the @USNavy a happy birthday today. For over two centuries now, America's Navy has demonstrated great professionalism and bravery as they protect America at sea and defend American interests around the globe. We're proud and grateful. #246NavyBirthday pic.twitter.com/Na6twsIeBL — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 13, 2021

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وتابع أنتوني بلينكن: "كان الأسطول الأمريكي يقوم بدوره في حماية مصالح أمريكا البحرية ويحمي مصالحها حول العالم بصورة تدعو للفخر".

ويحتفل الأسطول الأمريكي هذا العام بالذكرى رقم 246 لتأسيسه.

ووفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" فإن الأسطول الأمريكي يحتل المرتبة رقم 4 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.

ويصل عدد وحدات الأسطول الأمريكي إلى 490 وحدة بحرية تضم 11 حاملة طائرات و10 حاملات مروحيات و92 مدمرة و21 كورفيت.

كما يمتلك الأسطول الأمريكي قوة غواصات ضخمة تضم 68 غواصة إضافة إلى سفن الدورية وكاسحات الألغام البحرية.

© Sputnik أضخم 7 أساطيل حربية في العالم 2020

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