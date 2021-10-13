المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: إذا لم تعد طهران للاتفاق النووي فنحن مستعدون لكل الخيارات

قال روبرت مالي، المبعوث الأمريكي إلى إيران، إن واشنطن مستعدة للتكيف مع ما وصفه بـ "الواقع الجديد" إذا لم تعد طهران إلى الاتفاق النووي، مضيفا: "نأمل في عودة إيران".

القاهرة - سبوتنيك. وتابع مالي، خلال حديث مع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، اليوم الأربعاء: "يجب على إيران أن تقرر إذا كانت ترغب في العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015".

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إن واشنطن تأمل في أن يكون لدى إيران الاستعداد الكافي للجلوس مع الولايات المتحدة ، مضيفا: "هذا ليس تنازلا للولايات المتحدة بل خدمة للدبلوماسية".

وانتقد روبرت مالي المفاوضات غير المباشرة التي تجري مع إيران حاليا، مشيرا إلى أنها تجعل معرفة كل طرف لأولويات الآخر أمرا صعبا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المبعوث الأمريكي قوله: "سنكون مستعدين للتعامل مع كل الخيارات لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، إذا لم تكن طهران مستعدة للعودة إلى الالتزام بقيوده".

يذكر أن وزارة الخارجية الفرنسية قالت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن تصرفات طهران تثير شكوك المجتمع الدولي حول عزمها العودة إلى الاتفاق النووي.

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