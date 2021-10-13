وزير خارجية قطر: يجب التواصل مع الجهة التي تحكم أفغانستان أيا كانت

قال وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، إنه يجب على العالم أن يتواصل مع الجهة التي تحكم أفغانستان في الوقت الحالي أيا كانت، مشيرا إلى أنه من الخطأ مقاطعتها.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأربعاء، في تدوينة على "تويتر"، أشارت فيها إلى تأكيد وزير الخارجية ضرورة الانخراط والمشاركة مع الجهة التي تحكم أفغانستان أيا كانت.

وقال عبد الرحمن آل ثاني: "ترك أفغانستان دون التواصل معها يعد أمرا خاطئا".

وشارك وزير الخارجية القطري في منتدى الأمن العالمي المنعقد في الدوحة وتطرق خلال جلسة حوارية على هامش المؤتمر إلى الدور القطري في القضايا العالمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يؤكد على ضرورة الانخراط والمشاركة مع الجهة التي تحكم أفغانستان أيا كانت، مبيناً سعادته أن ترك أفغانستان دون التواصل معها يعد أمرا خاطئا. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 13, 2021

كما تحدث آل ثاني، عن الجهود التي تبذلها قطر بشأن المستجدات التي تشهدها المنطقة، مؤكدا على إيمان قطر بأهمية الدوري المحوري للدبلوماسية والحوار لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.

وتواصل قطر جهودها الدبلوماسية عبر العديد من اللقاءات الدولية لبحث تطورات الأوضاع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على الحكم، في أغسطس/ آب الماضي.

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