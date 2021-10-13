إسبانيا تعتقل 4 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى خلية إسلامية متشددة

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الأربعاء، إنها "اعتقلت ثلاثة يشتبه في كونهم أعضاء في خلية جهادية في برشلونة وواحدا في مدريد، بعد أن حاول أحدهم شراء بندقية لشن هجوم محتمل".

ويقضي شخص خامس يشتبه في أنه عضو بالخلية بالفعل عقوبة بالسجن لم تعرف مدتها، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقالت الشرطة في بيان إن الضباط عثروا على ثلاثة أسلحة بيضاء وذخيرة في منزل قائد المجموعة، والذي كان قد اعتقل من قبل في تركيا في 2016 عندما حاول دخول منطقة صراع للانضمام إلى مقاتلي تنظيم "داعش".

وأضاف البيان أنه سافر بعد ذلك إلى عدة دول منها ماليزيا وتنزانيا والجزائر حيث استمر في التجنيد لصالح "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

ورصدت الشرطة الإسبانية وجوده في برشلونة في مارس آذار 2021، حيث اتصل بمجموعة من الشبان الجزائريين كانوا يسرقون السياح وظهرت عليهم لاحقا "دلائل قوية على التطرف".