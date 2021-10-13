مقتل 7 مهربي وقود بينهم شقيقان في حريق اندلع بناقلة خلال عملية سرقة

تعرض7 مهربين وقود للحرق حتى الموت، في حريق اندلع بناقلة خلال سرقتهم للوقود في بلدة موبي، بولاية آداماوة، شمال شرقي نيجيريا.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء النيجيرية، مساء اليوم، الأربعاء، أن 7 أشخاص على الأقل مشتبه بتهريبهم للوقود، احترقوا حتى الموت في حريق اندلع بناقلة وقود، في بلدة موبي، بالولاية، موضحة أنه وفقا لشهود، فإن المهربين كانوا ينقلون سرا الوقود من الناقلة التي كانت موجودة في محطة وقود، في علب بلاستيكية حينما اندلع الحريق.

وتعد بلدة موبي، العصب التجاري لولاية آداماوة، كما تقع على الحدود مع جمهورية الكاميرون.

ولفت شاهد عيان، ويدعى الحاجي منصور بالا، إلى أن الحادث وقع في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، داخل محطة وقود، موضحا أن المهربين كانوا ينقلون المنتجات البترولية من الناقلة إلى حوالي 1000 علبة بلاستيكية.

وقال شاهد عيان آخر، أنه أحصى 7 جثث متفحمة فقدت ملامحها بسبب النيران، مشيرا إلى أنه من بين الضحايا شقيقين يحظيان بشهرة في قطاع البترول في موبي.

كما أكد، الأمين العام التنفيذي لوكالة الطوارئ بالولاية، محمد سليمان، وقوع الحادث، لكنه أشار إلى أن عدد القتلى هم 3 بينما آخران مصابان بحروق متعددة.

ولفت المسؤول إلى أن الحريق دمر العديد من المباني، داعيا تجار المواد البترولية إلى تجنب العمل في الساعات غير الاعتيادية.

No fewer than seven suspected smugglers of petroleum products have been reported burnt to death in a petroleum tanker fire outbreak in Mubi Local Government Area of Adamawa.https://t.co/m6UmXSTxZY pic.twitter.com/FZOkZ4DWyr — glonatnewsonline (@glonatnews) October 13, 2021

وتشهد نيجيريا عمليات تهريب واسعة للمنتجات البترولية والوقود، وتقف الدولة عاجزة في السيطرة على هذه الظاهرة، نظرا لاختلاف السعر الكبير، بين نيجيريا والدول المجاورة لها.

وفي بداية أيلول/ سبتمبر الماضي، وجه مسؤول في شركة البترول الوطنية النيجيرية، اللوم إلى الاختلاف الكبير في سعر الوقود، والذي يكون أرخص في نيجيريا، وبين الدول المجاورة، وراء هذه الظاهرة من التهريب.