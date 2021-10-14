الشرطة النرويجية تسيطر على الوضع بعد قتل معتدي عدة أشخاص بالقوس والسهم

أعلنت رئيسة الوزراء النرويجية، إيرنا سولبيرغ، أن الشرطة تسيطر على الوضع في مدينة كونغسبرغ التي شهدت هجوماً بالقوس والسهم.

موسكو – سبوتنيك. وقالت سولبيرغ في مؤتمر صحفي: "أنا أفهم أن كثيرون يخافون. لذلك يجب التشديد على أن الشرطة تسيطر على الوضع".

يذكر أن الشرطة النرويجية اعتقلت مساء الأربعاء في مركز مدينة كونغسبيرغ رجلاً أطلق أسهم بالقوس ما أدى لمقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

ولا تستثني الشرطة بأن يكون الدافع إرهابياً. وأكدت الشرطة النرويجية 5 ضحايا وإصابتان.

يذكر أن عدة دول أوروبية شهدت هجمات إرهابية على مدار السنوات القليلة الماضية، أعلن تنظيم داعش (المحظور في روسيا وعدة دول) مسؤوليته عن عدد منها، وتراوحت بين الدهس والطعن.

للاطلاع على المزيد من أخبار العالم اليوم عبر سبوتنيك