البريطانيون يشنون هجوما عنيفا على صحيفة بعد اعترافها بنشر خبر مزيف حول لقاح "سبوتنيك V"

تعرضت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية لهجوم من قبل قرائها، بعد نشرها لإعتراف بشأن خبر نشرته في وقت سابق، تتهم فيه روسيا بسرقة تركيبة عقار "أسترازينكا" لإنتاج لقاح "سبوتنيك V".

لتنهال موجة من التعليقات وردود الفعل على الصحيفة بعد الاعتراف، حيث علق حساب "دكتور تار"، قائلا: "لقد تحولت الصحافة البريطانية منذ فترة طويلة إلى مصدر مألوف للشائعات والأخبار الكاذبة. مثل هذه المنشورات لا تسيء إلى المطبوعات الفردية فحسب، بل تنكر الصحافة الغربية الفاسدة بأكملها".

وعلق صاحب الحساب "Mk 2"، قائلا: "وسائل إعلامنا تنشر العديد من المقالات المعادية لروسيا والمناهضة لبوتين بمعلومات مزيفة لا يتم التشكيك فيها مطلقا وتحتاج إلى تغيير".

وعلق آخر، قائلا: "أظهر مسح شمل أكثر من 70 دولة تستخدم "سبوتنيك V" أنهم راضون تماما. هذه هي الأخبار الحقيقية".

هذا وكانت عدد من وسائل الإعلام البريطانية كصحيفة "ذا صن" و"إكسبريس" قد نشروا في وقت سابق، أن روسيا سرقت تركيبة لقاح "أسترازينكا" واستخدمتها لتطوير لقاح "سبوتنيك V".

هذا وأصبح لقاح "سبوتنيك V" الروسي أحد أهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل إلى وباء عالمي، وبفضل فاعليته التي تتجاوز 97%، أصبح مستخدما في أكثر من 65 دولة حول العالم.

حصل لقاح "سبوتنيك V" الروسي على عدد كبير من الموافقات الحكومية، وتم اعتماده في أكثر من 65 دولة يتجاوز إجمالي عدد سكانها أكثر من 3.5 مليار نسمة، منذ تسجيله في وزارة الصحة الروسية في أغسطس/ آب 2020، ليصبح حينها أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا.

وتم تطوير اللقاح إثر ظهور الجائحة بواسطة معهد أبحاث "غامالي"، بينما تم إنتاجه مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشفت نتائج تحليل بيانات 3.8 مليون مواطن روسي حصلوا على لقاح "سبوتنيك V" أن فاعليته بلغت 97.6 في المئة.