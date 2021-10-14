تركيا تنشر فيديو "القبض على عملاء إيرانيين" وتكشف معلومات استخباراتية مثيرة

أعلنت السلطات التركية، القبض على "عملاء إيرانيين" خلال تنفيذهم عملية سرية داخل الأراضي التركية، وذلك في واقعة نادرة بين البلدين.

ونشرت وكالة "الأناضول" الرسمية مقطعا مصورا من العملية الأمنية التي تمكنت من إحباط تهريب عسكري إيراني سابق موجود في تركيا إلى بلاده، مع تعليق يقول "القبض على شبكة عملاء تعمل لصالح إيران.. المخابرات الإيرانية عملت على تشكيل شبكة العملاء بميزانية قدرها 30 ألف دولار للقبض على عسكري إيراني سابق".

#تركيا.. القبض على شبكة عملاء تعمل لصالح #إيران

المخابرات الإيرانية عملت على تشكيل شبكة العملاء بميزانية قدرها 30 ألف دولار للقبض على عسكري إيراني سابقhttps://t.co/nEJwhb3lFg pic.twitter.com/aPHsK8n7nM — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 13, 2021

ونقلت الأناضول عن مصادر أمنية قولها إنه في عملية للاستخبارات والأمن التركي بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، جرى القبض على 8 أشخاص، بينهم عميلان لإيران أحدهما يحمل الجنسية التركية، وذلك خلال محاولتهم تهريب عسكري إيراني سابق مقيم في ولاية وان التركية.

وزعمت الوكالة التركية أن الاستخبارات الإيرانية عرضت 10 آلاف دولار لزوجة المطلوب لمساعدتهم في القبض على زوجها، كما هددتها بإيذاء عائلتها التي تعيش في إيران إذا رفضت العرض.

ولم تعلق السلطات الإيرانية على هذه المعلومات حتى الآن.

تابع المزيد من أخبار إيران على موقع سبوتنيك.