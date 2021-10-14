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    مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021

    ايران توجه رسالة إلى مجلس الأمن وتحذر إسرائيل من أي مغامرة محتملة

    © AFP 2021 / HO / Iranian Army office
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    وجهت السلطات الإيرانية، رسالة إلى مجلس اللأمن الدولي، محذرة إسرائيل من أي مغامرة محتملة أو خطأ في الحسابات ضد طهران، بما في ذلك برنامجها النووي.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي
    © AFP 2021 / MENAHEM KAHANA
    رئيس الأركان الإسرائيلي: نواصل العمليات لتدمير القدرات النووية الإيرانية
    وأشار مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، في رسالته، إلى تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن "الخطط العملانية ضد البرنامج النووي الإيراني يجري تطويرها، وأن العمليات ستستمر لتدمير قدرات إيران في مختلف المجالات وفي أي وقت كان"، وذلك حسب "وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا".

    واعتبر "التهديدات الصريحة والسافرة من قبل الكيان الاسرائيلي ضد أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة خرقا صارخا للقوانين الدولية، مؤكدا أن التهديد الإسرائيلي "يثبت بلا شك بأن هذا الكيان هو المسؤول عن الهجمات الإرهابية على برنامجنا النووي السلمي في الماضي".

    وشدد المندوب الإيراني على ضرورة "التصدي لهذا الكيان لوقف جميع تهديداته وسلوكياته المخربة"، مشيرا إلى أساليبه المزعزعة للاستقرار في المنطقة وكذلك عملياته السرية ضد البرنامج النووي الايراني.

    وكان نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي فدوي، أكد أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تستطع أن تركع إيران. ونقلت قناة المسيرة، عن الأدميرال علي فدوي، وصفه تصريحات رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، بشأن تدمير قدرات إيران بأنها مجرد هراء.

    وأضاف الأدميرال فدوي واصفا أمريكا بأنها تشكل "رأس الشياطين" لم تستطع إركاع بلاده طوال 42 عاما مضت، ولن تستطيع، مستنكرا مجيء إسرائيل لتتحدث عن تدمير قدرات إيران.

    وأشار نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي فدوي، إلى أن أفول أمريكا ليس كلاما إيرانيا فحسب، لكنه أصبح أمرا مطروحا حتى في الداخل الأمريكي، موضحا أنها "لا تملك حتى الجرأة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران".

    وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، إن قواته العسكرية تواصل العمليات لتدمير القدرات النووية الإيرانية، في أي زمان ومكان، مؤكدا مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية لتدمير القدرات الإيرانية على الجبهات كافة، خاصة المشروع النووي الإيراني، على حد قوله.

    وشدد الجنرال أفيف كوخافي على أن الجيش الإسرائيلي ملتزم بتقديم رد عسكري قوي في الوقت المناسب ضد برنامج إيران النووي، مشيرا إلى أن كل الأجهزة الاستخباراتية في بلاده تشترك في هذا الأمر، وأن إسرائيل تمتلك، مؤخرا، معلومات مهمة واستراتيجية جيدة، تمكنها في المستقبل من مواجهة النووي الإيراني.

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