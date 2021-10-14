أمين "أوبك": سوق النفط يواجه ضبابية بسبب كورونا... والسلالات الجديدة تؤثر على السوق

قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، إن سوق النفط لا يزال يواجه "ضبابية" بسبب جائحة كورونا.

وأكد باركيندو، في تصريحات للصحفيين، على هامش منتدى للطاقة في موسكو، اليوم الخميس، أن "الضبابية في ما يتعلق بجائحة كورونا لا تزال تؤثر على سوق النفط"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وينعقد منتدى الطاقة الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو، في الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجاري، وينظم في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في وسط العاصمة الروسية موسكو.

وانطلقت أمس الأربعاء أعمال المنتدى، وسط مشاركة دولية فعالة، ويكتسب المنتدى أهمية لكون روسيا تعد أحد أبرز المشاركين في سوق الطاقة العالمي.

وأشار أمين عام "أوبك" المشارك في المنتدى، إلى أن "السوق تحدد مسارها وفقا لأساسيات العرض والطلب. لكن يجب أن نقر بأن هناك عوامل خارجية تؤثر على حركة السوق".

وتحدث باركيندو عن "ردود أفعال الحكومات مع ظهور السلالات المختلفة وكيف يمكن للعالم رفع معدلات التطعيم، وعلى الأخص في البلدان النامية"، وشدد على أن "الوضع في سوق النفط يقع تحت تأثير سلالات جديدة من فيروس كورونا، ويجب على الدول تسريع وتيرة التطعيم".

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار روسيا اليوم على سبوتنيك.