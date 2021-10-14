وزير الدفاع التركي يتوعد بالرد اللازم لوقف الهجمات الإرهابية في شمال سوريا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن تركيا ستقوم باللازم في المكان والزمان المناسبين لوقف الهجمات الإرهابية التي تهددها من شمالي سوريا.

وأضاف في كلمة له الخميس أن تركيا تحترم حقوق وسيادة دول الجوار، وفي حال عدم اتخاذ أي خطوة تجاه (لجم) الإرهابيين هناك (سوريا) فإن تركيا ستقوم باللازم.

وشدد على أن بلاده لم ولن تسمح إطلاقا بإنشاء ممر إرهابي، وأنه سيتم القضاء على كل من يسعى من "بي كا كا/ي ب ك" للقيام بذلك، بحسب وكالة الأناضول.

وذكر أنه تم تحييد 18 ألفا و609 إرهابيين في العمليات المكثفة التي بدأت في 24 يوليو/ تموز 2015، لافتا إلى تحييد 2201 إرهابي منذ مطلع العام 2021.

وحول الاتفاقيات المبرمة مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن شمالي سوريا، قال أكار: "نحن كتركيا نقوم بواجبنا على أكمل وجه ونفي بالتزاماتنا".

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تتحملان مسؤولية الهجمات التي تستهدف بلاده من سوريا.

وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره من نيكاراغوا، حول الهجمات التي تتعرض لها بلاده من سوريا: "الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تتحملان مسؤولية الهجمات التي تستهدف أراضينا وعناصر الأمن التركية"، مضيفا "أميركا وروسيا لم تلتزما بتعهداتهما".

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