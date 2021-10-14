مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: أمريكا ستقدم دعما إضافيا للجيش اللبناني بقيمة 67 مليون دولار

قالت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة ستقدم دعما إضافيا 67 مليون دولار للجيش اللبناني، مشيرة إلى أن "ما تعرضه إيران من دعم للبنان في مجال الطاقة فرقعة إعلامية".

وأوضحت نولاند في تصريحات لها اليوم الخميس بأن أحد الحلول لأزمة الطاقة التي تعكف عليها واشنطن مع السلطات اللبنانية يشمل البنك الدولي ودعما إنسانيا، مشددة على أن ما تعرضه إيران من دعم للبنان في مجال الطاقة إنما هو محض "فرقعة إعلامية".

يتبع...