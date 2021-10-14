الجيش التركي يعلن "تحييد 16 إرهابيا" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحييد 16 شخصا، قالت إنهم "تابعين لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا".

وبحسب وكالة الأنباء التركية، الأناضول، قالت الوزارة في بيان لها إنها تمكنت من "تحييد 16 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا".

ولفت البيان إلى أن القوات التركية "تمكنت من تحييد 13 إرهابيا في منطقة عملية "درع الفرات"، و3 في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا".

وأكدت الوزارة في البيان "تحييد الإرهابيين الـ16 خلال الـ 5 أيام الماضية"، مشيرة إلى "مواصلة قواتها المسلحة القضاء على الإرهابيين في مصدرهم".

وأشارت الوكالة إلى أن القوات التركية نفذت 3 عمليات في شمال سوريا "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" ضد تنظيمي "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا) و"بي كا كا/ ي ب ك"، وأكدت أنها تمكنت من تطهير نحو 4 آلاف كيلومتر مربع.