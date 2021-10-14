نيجيريا تعلن مقتل زعيم "داعش" في غرب أفريقيا

أعلنت نيجيريا، اليوم الخميس 14 أكتوبر/تشرين الأول، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول بارز في الجيش النيجيري، قوله إن زعيم "داعش" (الإرهبي والمحظور في روسيا)، أبو مصعب البرناوي، تم قتله اليوم الخميس.

وأشار رئيس أركان الجيش النيجيري، الجنرال لاكي إيرابور، إلى أنه على وجه اليقين تم التأكد من مقتل البرناوي، رافضا ذكر تفاصيل أو ملابسات وفاة زعيم تنظيم "داعش".

وتكون تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا عام 2016، عقب انشقاقه عن جماعة "بوكو حرام" (الإرهابية والمحظورة في روسيا)، واكتسب زخما كبيرا، خاصة بعد هيمنته على مناطق عديدة في شمال شرقي نيجيريا.

ويكثف الجيش النيجيري منذ فترة عملياته ضد "داعش" في تلك المنطقة، على إثر قيام التنظيم بعمليات عديدة تستهدف قوات الجيش، وتنفيذه عمليات اختطاف وطلب فدية، زرعت الرعب في قرى ولايات شمالي نيجيريا.

ومنذ بدء تمرد جماعة بوكو حرام في عام 2009 في شمال شرقي نيجيريا، خلف الصراع قرابة 36 ألف قتيل ومليوني نازح عن منازلهم.