رئيس فرنسا يسجل هدفا في مباراة خيرية لكرة القدم... فيديو

نجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تسجيل هدفا، اليوم الخميس، في مباراة خيرية لكرة القدم أقيمت في العاصمة الفرنسية من أجل جمع أموال لمؤسسة مستشفيات باريس وفرنسا.

وكان ماكرون (43 عاما) يلعب ضمن فريق المشاهير في خط الوسط مرتديا قميصا يحمل رقم 3.

Match du Variétés Club de France: les images du but d'Emmanuel Macron sur penalty pic.twitter.com/wN6TQBIvNM — BFMTV (@BFMTV) October 14, 2021

وأثناء المباراة احتسبت ركلة الجزاء لفريق ماكرون بعد أن تمت عرقلة لاعب من فريقه داخل منطقة الجزاء.

🔥 LE BUUUUUUT DU NUMÉRO 3.... EMMANUEL MACRON !



😅 Sur penalty, le président de la République égalise pour le Variétés Club de France, bien aidé par le gardien il faut le dire... pic.twitter.com/uDXx49tgKN — RMC Sport (@RMCsport) October 14, 2021

وتقدم الرئيس الفرنسي لتنفيذ ركلة الجزاء، وسدد الكرة في وسط المرمى وعلى ارتفاع منخفض ولم يتمكن الحارس من صدها لتسكن الشباك.

وحسب وسائل الإعلام الفرنسية، انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل من الفريقين.

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