رئيس البنك الدولي يبحث مع نائب رئيس الوزراء الروسي تغير المناخ وتمويل البلدان

بحث رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس مع نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك تغير المناخ وتمويل البلدان منخفضة الدخل، والإصلاحات في قطاع الطاقة.

موسكو - سبوتنيك. وقال ميلباس في بيان اليوم الجمعة: "استقبلت نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك في مركز البنك الدولي. أجرينا محادثات حول عدد من القضايا".

كما أعلن البنك الدولي في بيان بعد الاجتماع أن، "مالباس بحث مع نائب رئيس الوزراء الروسي مكافحة تغير المناخ والإصلاحات في قطاع الطاقة".

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