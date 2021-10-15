أكد مدير مركز غاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينسبورغ، اليوم الجمعة، أنه تم بالفعل طرح أكثر من 62 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" للاستخدام المدني.

موسكو - سبوتنيك. وقال غينسبورغ، لوكالة "سبوتنيك":"فيما يتعلق بلقاح سبوتنيك في....تم طرح أكثر من 62 مليون جرعة للتداول المدني".

هذا وأصبح لقاح "سبوتنيك V" الروسي أحد أهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل إلى وباء عالمي، وبفضل فاعليته التي تتجاوز 97%، أصبح مستخدما في أكثر من 65 دولة حول العالم.

حصل لقاح "سبوتنيك V" الروسي على عدد كبير من الموافقات الحكومية، وتم اعتماده في أكثر من 65 دولة يتجاوز إجمالي عدد سكانها أكثر من 3.5 مليار نسمة، منذ تسجيله في وزارة الصحة الروسية في أغسطس/ آب 2020، ليصبح حينها أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا.

وتم تطوير اللقاح إثر ظهور الجائحة بواسطة معهد أبحاث "غامالي"، بينما تم إنتاجه مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشفت نتائج تحليل بيانات 3.8 مليون مواطن روسي حصلوا على لقاح "سبوتنيك V" أن فاعليته بلغت 97.6 في المئة.

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