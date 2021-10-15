الخارجية الروسية: مهام تحالف "أوكوس" تثير القلق وإمكانية اندلاع سباق تسلح

صرح نيكولاي نوزدريف، مدير القسم الآسيوي الثالث في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة 15 أكتوبر/ تشرين الأول، أن المهام العملية لتحالف "أوكوس" (الأسترالي-البريطاني-الأميركي) تثير القلق بشأن تأثيره على الأمن الإقليمي ومخاطر اندلاع سباق تسلح.

موسكو - سبوتنيك. وأشار نوزدريف لوكالة "سبوتنيك" إلى أن إحدى المهام المعلنة للتحالف هي تقديم الولايات المتحدة وبريطانيا المساعدة لأستراليا من أجل إنشاء أسطول نووي "بذريعة تدهور الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف قائلا: "من المعروف شراء أستراليا صواريخ "توماهوك" الأمريكية المجنحة التي يمكن إطلاقها من البحر، واتفاقات بشأن تدوير انتشار طائرات تابعة للقوات الجوية الأميركية في "القارة الخضراء"، وتوسيع صيغ التعاون الثنائي العسكري الأخرى، كما يجري بحث إمكانية استخدام الغواصات النووية البريطانية للقواعد العسكرية الأسترالية".

وتابع نوزدريف: "كل ذلك لا يمكن إلا أن يثير قلقا حقيقيا بشأن تأثير تحالف "أوكوس" على الاستقرار الإقليمي والأمن، ومخاطر اندلاع سباق تسلح، والحفاظ على فعالية نظام عدم انتشار السلاح النووي".

هذا وأبرمت أستراليا اتفاق شراكة دفاعية ثلاثية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي وبموجب الاتفاق الثلاثي ستقوم واشنطن بتزويد كانبيرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.