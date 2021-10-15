ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين في تفجير مسجد قندهار إلى 28 قتيلا و45 مصابا

أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن ما لا يقل عن 28 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 45 آخرون في التفجير الذي وقع، اليوم الجمعة، بالقرب من أحد مساجد الشيعة بولاية قندهار في أفغانستان.

وكان مصدر في أحد المستشفيات قد أفاد بمقتل 25 شخصا و20 مصابا.

جزییات:

سیمه‌ییز چارواکي وایي، چې کندهار کې یوه جومات کې نننۍ چاودنه کې لږ تر لږه ۱۶ کسان وژل شوي او شاوخوا ۴۰ نور ټپیان دي.#طلوع‌نیوز pic.twitter.com/CtEBfr6IUF — TOLOnews (@TOLOnews) October 15, 2021

وأكد شهود عيان لـ"سبوتنيك" وقوع انفجار، اليوم الجمعة، بالقرب من مسجد للشيعة في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان، أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

وشهدت أفغانستان مؤخرًا عددًا من الهجمات والتفجيرات التي تبنى معظمها تنظيم داعش (المحظور في روسيا).