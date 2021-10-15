بوتين: السلام السيئ أفضل من الحرب الجيدة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من المؤسف أحيانا أن تؤدي الاختلافات والتناقضات بين الدول وبعضها إلى نشوب نزاعات وحروب، مشيرا إلى الحكمة الروسية القائلة "السلام السيئ أفضل من الحرب الجيدة".

جاء ذلك خلال جلسة مجلس قادة رابطة الدول المستقلة الذي انعقد في عاصمة بيلاروسيا مينسك، اليوم الجمعة.

وأضاف بوتين أنه لسوء الحظ في بعض الأحيان لا يمكن تجنب الخلافات والتناقضات، وأنه لأمر سيئ عندما تؤدي هذه التناقضات إلى نزاع حاد بين عدد من بلدان رابطة الدول المستقلة مثلما حدث العام الماضي حول إقليم قره باغ.

#ПРЯМАЯТРАНСЛЯЦИЯ

Путин на заседании Совета глав государств СНГhttps://t.co/T5EEgtDMnU — РИА Новости (@rianru) October 15, 2021

وأشار بوتين إلى أن روسيا تمكنت من إيقاف الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، وأن قوات حفظ السلام الروسية تظل ضامنا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.

وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا تساعد بشكل نشط في تسليم الشحنات الإنسانية، وتطهير الأراضي من الألغام وتقديم المساعدة الطبية للسكان وعشرات الآلاف من اللاجئين على كلا الجانبين سواء في أراضي أذربيجان أو في أراضي أرمينيا.

وأوضح بوتين أن هذا يؤكد مرة أخرى الحكمة الروسية القائلة إن "السلام السيئ أفضل من الحرب الجيدة".

كما أكد بوتين على أن الدور الرئيسي لرابطة الدول المستقلة هو على وجه التحديد توفير الظروف للتعاون السلمي والعمل المشترك من أجل ازدهار وتنمية بلاد الرابطة، وتحسين حياة المواطنين فيها.

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