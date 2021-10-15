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    تظهر هذه الصورة التي التقطت في 15 سبتمبر 2021، نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية في 16 سبتمبر، اختبارات لإطلاق تجريبي لفوج صاروخي محمول على السكك الحديدية.

    أمريكا قيد الانتظار بعد "عرض الأسلحة المدمرة"... وروسيا مطلوبة للتدخل

    © AFP 2021 / STR / Kcna Via Kns
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    قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده تواصل الاستعداد للقاء كوريا الشمالية دون شروط مسبقة، مؤكدا أن الدبلوماسية المباشرة مع كوريا الشمالية، هي أكثر الوسائل فعالية لحل الأزمة معها.

    وقال نيد برايس في إفادات صحفية، يوم الخميس: "نحن مستعدون للقاء كوريا الشمالية دون شروط مسبقة، لقد قدمنا مقترحات محددة لها وسننتظر الرد"، مشددا على أن الهدف هو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
    © AFP 2021 / -
    زعيم كوريا الشمالية يقول أمريكا وكوريا الجنوبية تهددان السلام بالحشد العسكري

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    وحول ترسانة الأسلحة التي ظهرت خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الـ76 لحزب العمال في كوريا الشمالية، قال برايس إن "تهديد الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية وبرامج الصواريخ الباليستية، هو تهديد للأمن الجماعي ونحن نناقش ذلك مع الشركاء والحلفاء في جميع أنحاء العالم، وسنواصل فعل ذلك".

    وابتعدت كوريا الشمالية عن محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة منذ أوائل عام 2019، كما لا تزال غير مستجيبة للمبادرات الأمريكية التي قدمتها إدارة بايدن منذ توليها الحكم في يناير.
    من جهتها، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن المبعوث النووي لكوريا الجنوبية نوه كيو-دوك، طلب يوم الخميس تعاون روسيا في إقناع كوريا الشمالية بالعودة إلى الحوار، وفقا لوكالة يونهاب.

    وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قال إن تطوير الأسلحة ضروري لمواجهة السياسات الأمريكية العدائية والحشد العسكري الكوري الجنوبي، فيما دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى ضرورة أن تحجم كوريا الشمالية عن "الأفعال التصعيدية" وعاود التأكيد أيضا على "الدعم الأمريكي للحوار والتعاون بين الكوريتين".

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