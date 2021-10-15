بعد تجاهله عمدا... بينيت يحذر نتنياهو من تحدي شرعية حكومته

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو من تحدي شرعية حكومته، على خلفية تجاهله له خلال حدث رسمي.

وعلق بينيت، اليوم الجمعة، في وسائل التواصل الاجتماعي، على تجاهل زعيم المعارضة له في حفل وداع رئيس جهاز الأمن (الشاباك) العام المنتهية ولايته نداف أرغمان.

وقال بينيت: "آمل أن يفهم رئيس المعارضة أن الخلافات السياسية أمر طبيعي، والخلافات جزء من الحياة. لكن تحدي شرعية حكومة في إسرائيل أمر خطير".

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، قال المشاركون في الحدث الذي نظم مساء أمس، إن رئيس الوزراء السابق نتنياهو تعمد تخطي ذكر اسم رئيس الوزراء بينيت وهنأ كبار المسؤولين الآخرين الذين حضروا الحدث.

وقال الموجودون في المكان إن صراخا سمع في وجه نتنياهو: "وماذا عن رئيس الوزراء؟" لكنه تجاهل ذكر اسمه مجددا.

في سياق متصل، رد حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو على تصريحات بينيت، بقوله: "بينيت رسمي لدرجة أنه نسي ذكر نتنياهو في حفل تأبين الرئيس (الأسبق شمعون) بيريز، وإحياء ذكرى عام على اتفاقات السلام التاريخية، والتي بفضلها يسافر وزراء الحكومة بلا نهاية إلى دول الخليج".

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، منح الكنيست الإسرائيلي الثقة لحكومة نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا"، ليسدل بذلك 12 عاما متتالية من حكم بنيامين نتنياهو.

ومنذ ذلك الوقت يسود ما يمكن أن يوصف بـ "العداء الشخصي" بين نتنياهو وبينيت، ويستغل الأول كل مناسبة في محاولة للنيل من خلفه وإظهار حكومته وكأنها غير قادرة على العمل بشكل جيد.

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