وفاة نائب بريطاني تعرض للطعن في كنيسة

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول، وفاة النائب البريطاني، ديفيد أميس، بعد تعرضه للطعن في إحدى الكنائس.

وأوضحت وكالة "فرانس برس" أن النائب البريطاني، 69 عاما، توفي متأثرا بجراحه، إثر تعرضه لطعنات متتالية خلال اجتماع مع أفراد من دائرته الانتخابية في مدينة إسيكس، شرقي إنجلترا.

وقالت الشرطة الإنجليزية إنها اعتقلت شخصا يعتقد أنه المتورط في عملية الطعن.

ولفتت الشرطة إلى أن النائب عن حزب المحافظين، تلقى العلاج في موقع الحادث، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

وعن منفذ عملية الطعن، اكتفت الشرطة بالقول إنه رجل يبلغ من العمر 25 عاما، واستخدم سكينا في تنفيذ عملية الطعن.

ولم توضح الشرطة دوافع منفذ العملية، وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في هذا الأمر.