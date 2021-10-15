طالبان تشارك في اجتماع "صيغة موسكو"

أعلن عبد القهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، أن وفدًا من طالبان سيشارك في اجتماع "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكتب بلخي على "تويتر": "يرأس الوفد نائب رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة عبد السلام حنفي، وتخطط طالبان لإجراء محادثات في موسكو مع ممثلي مختلف البلدان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

د ریس الوزراء مرستیال محترم مولوی عبدالسلام حنفی صاحب په مشري به د اسلامي امارت لوړ رتبه پلاوی د ماسکو په راروانه غونډه کی ګډون کوي، او په ماسکو کي به د بېلابېلو هیوادو له استازو سره د علاقي وړ موضوعاتو په اړه خبري کوي. pic.twitter.com/aRAVCWenrx — Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) October 15, 2021

وفي وقت سابق، اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بان اجتماع "صيغة موسكو" كان مقرراً في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، وأن موسكو تنتظر رداً من المدعوين إلى هذا الاجتماع، بمن فيهم طالبان (المحظورة في روسيا).

كما أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن المشاركين في "صيغة موسكو"، سيناقشون المساعدة الإنسانية لكابول، كما سيتم التطرق إلى موضوع حماية حقوق الإنسان.