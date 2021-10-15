نيران بركان لابالما تندفع على الأرض كالثعابين الغاضبة والسكان يفرون... فيديو

أظهرت لقطات رصدها معهد جزر الكناري للبراكين، سرعة تدفق كبيرة للحمم المتدفقة من بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية، على نحو يثير مخاوف من اتساع رقعتها وامتدادها إلى مناطق جديدة.

وكانت السلطات الإسبانية أصدرت أوامر لمئات السكان بإخلاء منازلهم، فقد غطت كثبان الرماد شوارع الجزيرة التابعة لجزر الكناري، بعدما ظل البركان يقذف بالحمم أسابيع طويلة، كما باتت الشوارع مليئة بالرماد الذي عطل الحياة.

Uno de los equipos del @involcan pudo filmar ayer jueves esta imagen en la que podemos ver un verdadero "tsunami" de lava. Impresionante velocidad y desborde del canal lávico#RTVCconLaPalma https://t.co/w9U106jaxQ pic.twitter.com/TFJPgCDBS9 — RTVC (@RTVCes) October 15, 2021

ومع عدم ظهور بادرة في الأفق على انتهاء ثوران البركان الذي دخل أسبوعه الرابع الآن، قالت السلطات إنها تتوقع أن تتدفق الحمم البركانية لتواصل الانتشار في منطقة شمال غرب البركان.

وتسببت الحمم الحمراء اللون الساخنة في إتلاف قرابة 600 هكتار من الأراضي وألحقت أضرارا بنحو 1500 منزل ومبنى آخر بينها مصنع للأسمنت نفث أبخرة سامة، في وقت سابق من الأسبوع، كما فر المئات من بيوتهم.

وأتى تدفق الحمم كذلك على مزارع الموز والأفوكادو الحيوية لاقتصاد الجزيرة.