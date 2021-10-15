إيران ترد على اتهام علييف لها بتهريب المخدرات عبر أذربيجان إلى أوروبا

ردت إيران، اليوم الجمعة، على اتهامات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، لها ولأرمينيا، بتهريب المخدرات عبر الأراضي الأذربيجانية إلى أوروبا.

طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم: "هذه تهم كاذبة وتأتي في إطار تأمين مصالح الكيان الصهيوني فقط"، مضيفة أن "طهران قدّمت آلاف الشهداء والجرحى خلال العقود الـ4 الماضية في مجال مكافحة المخدرات والمنظمات والمؤسسات الدولية على علم بذلك".

وتابعت: "للأسف ورغم أن المسؤولين في أذربيجان يبعثون رسائل إيجابية لنا خلال اتصالاتهم الخاصة، لكنهم يتعمدون إثارة تصريحات إعلامية لا أساس لها من الصحة أمام الملأ، وسيتم الرد عليها في الوقت المناسب".

كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد، يوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، ضرورة الاحترام المتبادل لسيادة أراضي البلدين، وذلك على خلفية التوتر الذي شهدته العلاقات بين البلدين مؤخرا.

وشدد عبد اللهيان على "أنه يجب على البلدين منع سوء التفاهم في علاقتهما وأنه من المفيد استمرار علاقاتهما في الاتجاه الصحيح وتطويرها بسرعة"، منوها إلى أنه "لطهران وباكو أعداء يجب أن لا تمنح لهم الفرصة لتوتير العلاقات بينهما ولابد من اعتماد الحوار والتعاون لإزالة القلق".

من جانبه، وصف وزير خارجية أذربيجان علاقات بلاده مع إيران "بعلاقات الصداقة"، وشدد على أن "حل المشاكل يجب أن يكون من خلال الحوار وفي جو هادئ وصادق".

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت العلاقات الأذربيجانية الإيرانية توترا متصاعدا على خلفية اتهامات طهران لجارتها باكو بالسماح لقوات إسرائيلية بالعمل على الحدود المشتركة بين البلدين، وهو الأمر الذي نفته أذربيجان بشكل قاطع.

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