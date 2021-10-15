ماذا قالت ملكة بريطانيا في أحاديثها الجانبية عن قادة العالم والتغير المناخي؟

كشفت وكالات أنباء عن مضمون أحاديث جانبية لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، والتي تعلقت بقادة العالم وتغير المناخ.

وقالت ملكة بريطانيا في إحدى ملاحظاتها المصورة خلال افتتاح البرلمان الويلزي في كارديف، إنها ما زالت لا تعلم من سيحضر مؤتمر المناخ الـ26 المقام في غلاسكو، وفقا لوكالة "رويترز".

وتابعت في المقطع الآخر: "يبدو أن الأمر مزعج عندما يتحدثون، لكنهم لا يفعلون شيئا"، وكانت تقصد أن عدم اتخاذ قادة العالم إجراءات لمعالجة أزمة المناخ هو أمر "مزعج"، بحسب تعبيرها.

وجاءت أحاديث ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، مع دوقة كورنوال ورئيسة البرلمان، إلين جونز.

وسيعقد مؤتمر قمة المناخ الـ26 من 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وحتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في غلاسكو الأسكتلندية.

وكان الأمير وليام، حفيد الملكة إليزابيث، قال في مقابلة له مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أمس الخميس، إنه لا جدوى من الذهاب إلى الفضاء، بينما نحن في حاجة لإنقاذ الأرض".

وقال: "نحن بحاجة إلى بعض من أعظم الأدمغة والعقول الثابتة في محاولة إصلاح هذا الكوكب، وليس محاولة العثور على المكان التالي الذي نذهب إليه ونعيش فيه".