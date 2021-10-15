الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يبحثان في سوتشي سوريا وإيران

صرح السفير الإسرائيلي في موسكو ألكسندر بن تسيفي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، سيبحثان سوريا وإيران في اجتماع لهما في سوتشي يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

موسكو - سبوتنيك. وقال خلال إلقائه كلمة في المركز الإعلامي التابع لوكالة "روسيا سيغودنيا" الروسية:

"نظرا لأن قضايا سوريا وقضية إيران، والشرق الأوسط بصفة عامة ما زالت الموضوع الأهم بالنسبة للمستوى السياسي الأعلى".

يذكر أن السفير الإسرائيلي أعرب عن ثقته في أن يتطرق الطرفان خلال الزيارة إلى المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية بينهما أيضا.