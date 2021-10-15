آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عقب دخوله العناية المركزة

كشف المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، اليوم الجمعة، عن آخر مستجدات حالته الصحية.

وأكد المتحدث أنجيل أورينا، أن حالة كلينتون (75 عاما) الصحية في تحسن بعد دخوله المستشفى.

وقال إن "كلينتون يتحسن ومعنوياته جيدة، وهو ممتن للغاية للأطباء والممرضات والموظفين الذين يقدمون له رعاية ممتازة".

Statement, from me, on President Clinton pic.twitter.com/Jbfl4evpcF — Angel Ureña (@angelurena) October 15, 2021

وذكر بيان ثان من المتحدث باسم كلينتون نقلا عن الأطباء المعالجين لكلينتون، ألبيش أمين وليزا بارداك، أن "الرئيس الأمريكي الأسبق تلقى المضادات الحيوية والسوائل الوريدية''.

وقال الأطباء في البيان إنه "بعد يومين من العلاج، تتجه عدد خلايا الدم البيضاء لدى كلينتون إلى الانخفاض، وهو يستجيب للمضادات الحيوية بشكل جيد".

Statement from President Clinton’s physicians pic.twitter.com/kQ4GDOxBcU — Angel Ureña (@angelurena) October 15, 2021

وأضافوا: "كان الفريق الطبي في كاليفورنيا على اتصال مستمر مع الرئيس الطبي في نيويورك، بما في ذلك طبيب القلب الخاص به، نأمل أن يعود إلى المنزل قريبا".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم التحدث هاتفيا مع بيل كلينتون، اليوم الجمعة.

وتابعت: "الرئيس يبعث بأطيب تمنياته للرئيس كلينتون".

ودخل بيل كلينتون مركز إيرفين الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا، مساء الثلاثاء الماضي، لإصابته بعدوى غير مرتبطة بفيروس كورونا.

وفي السنوات التي تلت مغادرة بيل كلينتون البيت الأبيض في عام 2001، واجه الرئيس الأسبق مخاوف صحية، منها في عام 2004 عندما خضع لعملية جراحية رباعية بعد أن عانى من آلام طويلة في الصدر وضيق في التنفس، ثم في عام 2005 عاد إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية بسبب انهيار جزئي في الرئة، وفي عام 2010 تم زرع زوج من الدعامات في الشريان التاجي.