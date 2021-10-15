أمريكا تتبرع بـ 3 مليون جرعة من لقاح "فايزر" لنيجيريا

أفادت وسائل إعلام محلية نيجيرية أن أمريكا تبرعت بـ 3.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر/ بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا لنيجيريا، وذلك بعد مرور شهرين من شحنها لقاح "موديرنا" لها.

وذكرت محطة "AIT" النيجيرية المحلية أن شحنة لقاحات "فايزر" وصلت، أمس الخميس، إلى مطار العاصمة النيجيرية أبوجا، ولم يتسن الاتصال بالسلطات الصحية النيجيرية والأمريكية للتعليق، بحسب وكالة "رويترز".

وكان فيصل شعيب، الذي يرأس الوكالة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية في نيجيريا، صرح في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن البلاد حصلت على تأكيد بأنها ستتلقى 3.57 مليون جرعة من لقاحات "فايزر" في غضون الأسبوعين المقبلين.

وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، تلقت نيجيريا 4 ملايين جرعة من لقاحات "موديرنا" المضادة لفيروس كورونا، كتبرعات من الحكومة الأمريكية.

وكانت نيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا تستكشف خيارات للحصول على اللقاحات أو شرائها من خلال منشأة "كوفاكس"، وذلك من أجل تمكينها من تلقيح 70 في المئة على الأقل من سكانها.

وتم تطعيم نحو 2.3 في المئة من النيجيريين أو 2.54 مليون شخص بشكل كامل حتى يوم أمس الخميس، بينما تلقى 4.7 في المئة من السكان جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كوفيد-19".

وسجلت نيجيريا التي هي أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان حتى الآن 208404 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و2761 حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي.

وتلقت نيجريا 501600 جرعة من لقاح "أسترازينيكا"من الحكومة الفرنسية، الأسبوع الماضي، و434400 جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" من الاتحاد الأفريقي.