بايدن يجري اتصالا بكلينتون بعد دخوله العناية المركزة

أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، الذي تم نقله إلى المستشفى في كاليفورنيا.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان إن "الرئيس بايدن تحدث هاتفيا مع الرئيس كلينتون بعد ظهر اليوم".

وتابعت بيير، مشيرة إلى أن "الرئيس بايدن والرئيس كلينتون يتطلعان إلى لقاء بعضهما بعضا مرة أخرى قريبا، والرئيس بايدن يتمنى الشفاء العاجل للرئيس كلينتون".

ودخل بيل كلينتون (75 عاما) المستشفى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب تعفن الدم غير المرتبط بفيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، حضر مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى جانب رؤساء أمريكا السابقين، باراك أوباما وجورج دابليو بوش.

وكان أنجل أورينا، المتحدث باسم بيل كلينتون أكد في بيانات رسمية أن "صحته في تحسن ومعنوياته جيدة".

ودخل بيل كلينتون مركز إيرفين الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا، مساء الثلاثاء الماضي، لإصابته بعدوى غير مرتبطة بفيروس كورونا.