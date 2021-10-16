نائب رئيس الحكومة الروسية: موسكو وواشنطن غير راضيتين عن مستوى العلاقات بين البلدين

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك، مساء الجمعة، أن وضع العلاقات الثنائية الراهنة بين روسيا والولايات المتحدة، لا ترضي أيا من الجانبين، وأنهما يريان ضرورة تحسين العلاقات الاقتصادية.

موسكو - سبوتنيك. وقال أوفيرتشوك للصحفيين، بعد لقاءاته مع مسؤولين أمريكيين وممثلي رجال الأعمال في واشنطن، إنه "بالطبع، أي من الجانبين غير راض عن مستوى العلاقات الراهنة، وأثناء كل الاجتماعات كانت هناك الفكرة الرئيسية أن العلاقات يجب أن تكون أحسن".

ولفت أوفيرتشوك إلى أن روسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى اتصالات مباشرة لتوضيح منطق خطواتهما لبعضهما البعض، مؤكدا أن موسكو وواشنطن تريان أنه من الضروري تحسين العلاقات على كافة المستويات.

وأضاف أوفيرتشوك أن الكثير من المشاكل لا تزال قائمة في العلاقات بين البلدين، لكن من الواضح أنه من الضروري تحسين العلاقات الاقتصادية.

وأفاد أوفيرتشوك بأنه التقى خلال زيارته لواشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، إلى جانب مسؤولين أمريكيين آخرين، بمن فيهم نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، التي وصف أوفيرتشوك لقائه معها بأنه "مثمر".

ولفت أوفرشوك، إلى أن الاجتماعات التي عقدت في الأيام الأخيرة مع مسؤولي الحكومة الأمريكية كانت الأولى بعد انقطاع طويل بسبب وباء كورونا والحالة العامة للعلاقات بين البلدين.ش