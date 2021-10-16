الصين تطلق بعثة مأهولة ثانية لبناء محطة فضاء

أطلقت الصين، صباح السبت، صاروخا يحمل مركبة تقل ثلاثة رواد فضاء بينهم امرأة إلى نواة لمحطة فضاء مستقبلية حيث سيعيشون ويعملون لمدة ستة أشهر وذلك في أطول دوران في مدار لرواد فضاء صينيين إلى الآن.

وقالت وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة إن المركبة التحمت بنجاح بالمحطة الفضائية في الساعة 6.56 صباحا (2156 بتوقيت جرينتش) ، ودخل رواد الفضاء الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية في الساعة 10.03 صباحا.

وحمل صاروخ من طراز لونج مارش-2إف مركبة الفضاء شنتشو-13 من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم قانسو بشمال غرب الصين في الساعة 12:23 صباحا بتوقيت بكين (1623 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة)، بحسب رويترز.

وبدأت الصين تشييد ما سيكون أول محطة فضاء دائمة لها في أبريل نيسان بإطلاق أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث وتسمى تيانخه وتعني "وئام السماوات"، وهي اسطوانة طولها 16.6 متر وقطرها 4.2 متر.

وستكون البعثة الحالية الثانية من أربع بعثات مأهولة مقررة إلى المحطة لاستكمال بنائها بحلول نهاية العام المقبل. وفي المهمة المأهولة الأولى التي انتهت في سبتمبر أيلول مكث ثلاثة رواد آخرون على الوحدة تيانخه لمدة 90 يوما.

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