رئيس الوزراء الفرنسي: عززنا القدرات الأمنية والاستخباراتية والقوانين ضد الإرهاب

أكد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، أن بلاده عززت قدراتها الأمنية والاستخباراتية والقوانين ضد الإرهاب، إضافة إلى أدوات مكافحة الإرهاب في الفترة الأخيرة، داعيا العالم للنضال ضد "الإرهاب الإسلامي" وجميع أشكال الإرهاب.

القاهرة - سبوتنيك . وأوضح كاستكس، في كلمة متلفزة، صباح اليوم السبت، في ذكرى قتل المدرس صامويل باتي، بسبب الرسوم المسيئة لنبي الإسلام، قائلا: "عززنا القدرات الأمنية والاستخباراتية والقوانين ضد الإرهاب، كما كثفنا في الأشهر الأخيرة، أدوات مكافحة الإرهاب".

وتابع كاستكس: "أريد في هذا اليوم المميز إعادة التأكيد بوضوح أن المؤسسات وحكومة الجمهورية والأمة الفرنسية، يجب أن تناضل في العالم وأوروبا وداخل الأراضي الفرنسية ضد الإرهاب الإسلامي وضد الإرهاب بكل أشكاله"، مضيفا: "لا يمكن أن نسمح ببقاء مثل هذه العصابات التي تريد الاعتداء على قيم إنسانيتنا".