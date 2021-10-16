"طالبان" تخبر الأمم المتحدة أنها ستفتح المدارس للبنات "قريبا جدا"

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أضاف عبدي للصحفيين في مقر الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن 5 من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34 - بلخ وجوزجان وسمنغان في الشمال الغربي، وقندوز في الشمال الشرقي وأوروزغان في الجنوب الغربي- تسمح بالفعل للفتيات بالالتحاق بالمدارس.

وكشف عبدي أن وزير التعليم في طالبان أخبره أنهم يعملون على وضع "إطار" للسماح لجميع الفتيات بمواصلة تعليمهن بعد الصف السادس، متوقعا أن يتم الإعلان عن الإطار في غضون شهر إلى شهرين.

ورجح عبدي أن تصدر حركة طالبان بعض الشروط والتعليمات بشأن عودة الفتيات للمدارس.

كما لفت المسؤول الأممي إلى أن ملايين الفتيات فقدن منذ نحو 27 يوماً حق التعلم، مناشدا طالبان والمدارس على السواء إلى عدم الانتظار، قائلا: "أي يوم ننتظره هو يوم ضائع بالنسبة للفتيات غير الملتحقات بالمدرسة".

يشار إلى أن طالبان حينما حكمت أفغانستان من 1996 إلى 2001 لم تسمح للفتيات بالتعليم ومنعوا النساء من العمل.

وخلال تلك الفترة كانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي عُرفت باسم شرطة الأخلاق، تفرض تفسير الحركة المتشدد للشريعة الذي يتضمن قواعد صارمة للزي وعمليات إعدام وجلد علنية.

وقد طلبت بلدية العاصمة الأفغانية كابول التي تديرها حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، الشهر الماضي، من النساء العاملات البقاء في منازلهن، وسمحت فقط لبعضهن اللواتي لا يمكن إبدالهن بموظفين رجال بالعمل.

وناقض هذا القرار وعود حركة طالبان بأنها ستكون متسامحة أكثر فيما يتعلق بحقوق النساء لاسيما في العمل، ما دفع كثيرا من النساء في بعض المدن إلى التظاهر في محاولة للاعتراض على سياسة طالبان الجديدة ونظرتها للمرأة، معبرات عن قلقهن من ذلك، وطالبن الحركة بالحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العشرين سنة الماضية.

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