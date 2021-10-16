شمخاني يحذر الرئيس الأذربيجاني من "أفخاخ الشيطان المكلفة"

حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، مما أسماه "أفخاخ الشيطان المكلفة"، وذلك في رده على الاتهامات التي وجهها إلى بلاده.

وغرد شمخاني، أمس الجمعة، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "عدم الاهتمام بمبادئ وضروريات الجوار، والإدلاء بتصريحات كاذبة وغير بناءة لا يشير إلى اللباقة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).

وتابع مؤكدا أن "توجيه الاتهام الى بلد يعتبره المجتمع الدولي بطل مكافحة المخدرات لا تأثير له سوى الحط من مصداقية كلام قائله".

وختم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، تغريدته بنصيحة هي: "احذروا أفخاخ الشيطان المكلفة".

Ignoring the neighborhood principles & making false statements cant be a sign of a tact. Accusation against a country that the world recognizes as a hero in the fight against drugs has no effect other than invalidating the speaker's words. Beware of the devil's costly traps. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) October 15, 2021

​وكانت الخارجية الإيرانية ردت على اتهامات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لها ولأرمينيا، بتهريب المخدرات عبر الأراضي الأذربيجانية إلى أوروبا، بالتأكيد على أن "هذه تهم كاذبة وتأتي في إطار تأمين مصالح الكيان الصهيوني فقط"، بحسب بيان رسمي.

وتابعت الخارجية الإيرانية أن "طهران قدمت آلاف الشهداء والجرحى خلال العقود الـ4 الماضية في مجال مكافحة المخدرات والمنظمات والمؤسسات الدولية على علم بذلك"، وفقا للبيان.

ومرت العلاقات الأذربيجانية الإيرانية خلال الأسابيع الماضية بتوتر متصاعد، بعدما اتهمت طهران جارتها باكو بالسماح لقوات إسرائيلية بالعمل على الحدود المشتركة بين البلدين، وهو ما نفته أذربيجان تماما.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك