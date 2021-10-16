إيران: الجهود جارية لتحسين العلاقات مع مصر رغم بطئها

قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، اليوم السبت، إن طهران مهتمة بتحسين علاقاتها مع القاهرة.

وحسب وكالة "إسنا"، أضاف المسؤول الإيراني، اليوم السبت، أن إيران والسعودية هما أكبر دولتين في المنطقة، وأن العلاقات بينهما تؤثر أيضا على العلاقات مع عدد كبير من دول الخليج وشمال أفريقيا.

وأوضح أنه إذا تحسنت العلاقات بين طهران والرياض، سيؤثر على علاقات إيران مع دول مثل مصر والسودان والمغرب.

وتابع: "هناك مشاكل مع مصر ولكن نتمنى أن تحل قريبا"، لافتا إلى أن الجهود جارية لتحسين العلاقات مع القاهرة، على الرغم من بطئها.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد أعلن، أمس الجمعة، أن المملكة جادة بشأن محادثاتها مع إيران، لكنه قال إن المحادثات لم تحرز تقدما كافيا لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وقطعت السعودية وإيران العلاقات الدبلوماسية بينهما في يناير/كانون الثاني من عام 2016 بعدما تعرضت السفارة السعودية في طهران لهجوم من محتجين، بعد أن أعدمت السعودية رجل الدين الشيعي البارز باقر النمر.

يذكر أن إيران تؤكد دائما على أن الاتصالات بين إيران ومصر قائمة على الدوام ولم تنقطع في أي وقت من الأوقات رغم صعوباتها ومنعطفاتها، مشيرة إلى أن تطبيع وتطوير العلاقات بين الدول الإسلامية الكبرى تخدم مصالح العالم الإسلامي والمنطقة.

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