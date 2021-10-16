ميركل وأردوغان في "زيارة الوداع" على شرفات قصر هوبر في تركيا

اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فيما يمكن اعتباره، زيارة الوداع الأخيرة لميركل، المنتهية ولايتها، قبل مغادرتها منصبها كمستشارة ألمانية.

واستمر الاجتماع، الذي عُقد في قصر هوبر في طرابيا، لمدة ساعة واحدة، وبعد الاجتماع خرج أردوغان وميركل إلى الشرفة وتحدثا هناك لفترة من الوقت، بحسب "حرييت" التركية.

وتظهر الصور التي شاركتها الرئاسة التركية، كل من أردوغان وميركل يتبادلان أطراف الحديث على شرفة قصر هوبر، حيث تظهر حديقة القصر والنهر المجاور.

الرئيس أردوغان يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قصر هوبر بإسطنبول. pic.twitter.com/GofSM7Lapa — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) October 16, 2021

استقلت ميركل وأردوغان، في وقت سابق، عربة غولف وزارا منطقة الشاطئ المجاورة للقصر، حيث قام الزعيمان بعقد مؤتمر صحفي في المكان بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وتستعد المستشارة الألمانية التي تحكم البلاد منذ نحو 16 عاما، لمغادرة المسرح السياسي، أواخر العام الحالي، بعدما أعلنت قبل عامين، نيتها فتح الطريق أمام الجيل الجديد لقيادة البلاد.