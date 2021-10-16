حريق هائل في إسرائيل يتسبب بانهيار مركز تجاري... فيديو

اندلع حريق هائل، اليوم السبت، في مركز تجاري وسط إسرائيل تسبب في انهياره تماما وإصابة 7 أشخاص.

وتم إجلاء الزبائن من المركز التجاري "زد سنتر" في مدينة قلنسوة العربية في منطقة هشارون وسط إسرائيل إثر اندلاع حريق هناك، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

שריפה פרצה בקניון בקלנסווה, פינוי אזרחים החל, כוחות הכיבוי מתקשים להגיע למקום בשל עומס | תיעוד @daniel_elazar pic.twitter.com/5cXUGsD2QQ — כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2021

واحترق المبنى الذي شُيد قبل عامين بالكامل، وعمل رجال الإطفاء الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث لعدة ساعات لاحتواء الحريق.

השריפה בקניון בקלנסווה | תיעוד: כוחות כיבוי והצלה השתלטו על האש בקניון@daniel_elazar pic.twitter.com/bnO7Qs3sTs — כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2021

وتم استدعاء 25 طاقم إطفاء للسيطرة على الحريق، وذكرت خدمات الإطفاء والإنقاذ أن دخانا كثيفا غطى المنطقة، ونتيجة للحريق، انهار الطابق العلوي من المبنى، وأصيب سبعة أشخاص بجروح طفيفة بينهم شرطي.

وقال العديد من سكان مدن قلنسوة والطيبة، الذين يقدر عددهم الإجمالي بـ 80 ألفا، إنه لم تصل أي سيارة إطفاء في أول 20 دقيقة، واشتكوا من أن أقرب محطة هي مستوطنة كوخاف يائير.

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