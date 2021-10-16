مقتل 3 على الأقل وإصابة آخرين إثر انفجار في مطعم وسط الصومال

أفاد التلفزيون الرسمي في الصومال، اليوم السبت، بمقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة في مطعم قرب مركز للشرطة في مدينة بلدوين عاصمة إقليم هيران وسط الصومال.

القاهرة- سبوتنيك. وأكد التلفزيون الوطني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، نقلا عن مسؤولين أمنيين، "مقتل 3 أشخاص بينهم رئيس بلدية منطقة فير فير [بإقليم هيران] وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط شرطة في انفجار إرهابي في مطعم في بلدة بلدوين".

فيما أوضح الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة وضعت داخل مطعم قرب مركز للشرطة في مدينة بلدوين، وأن من بين المصابين قائد مركز شرطة بلدوين محمد قورشيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي يأتي وسط عمليات عسكرية متواصلة في المنطقة الوسطى ضد حركة "الشباب" المتشددة التي تخوض الحكومة حربا ضدها منذ أكثر من عقد.

وقبل أيام، وقع تفجير انتحاري في العاصمة الصومالية مقديشو مخلفا 3 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى.

ومنذ سنوات، يشهد الصومال صراعاً دامياً بين حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وقوات الحكومة المركزية.

وتهدف الحركة للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

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