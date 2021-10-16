إيران تعلن التصدي لعملية قرصنة بحرية في خليج عدن

أعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، التصدي لعملية قرصنة بحرية استهدفت ناقلتي نفط لبلاده في خليج عدن.

جاء الإعلان عن العملية في تصريحات صحفية لشهرامي، اليوم السبت، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وقال المسؤول العسكري إن مجموعة القطع البحرية 78 للجمهورية الإسلامية المكونة من مدمرة البرز، تعرضت للهجوم بخمسة زوارق فجر اليوم، أثناء مرافقة ناقلتين إيرانيتين.

ووصف قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الحادث بأنه "ما نطلق عليه في واقع الأمر الإرهاب البحري".

وأوضح أن هذه المحاولة واجهت ردا في التوقيت المناسب من قبل القوات الخاصة لدى المجموعة، وهو ما اضطرها إلى الهروب ومغادرة المكان.

وأضاف أن الناقلتين عبرتا خليج عدن بسلام، مؤكدا أن جميع السفن المحلية وسفن الدول الأخرى تواصل عملية الإبحار بأمان في تلك المنطقة دون وقوع أي حادث يذكر هناك.