باقري: إيران وباكستان تتفقان على إجراء مناورة بحرية مشتركة

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن بلاده اتفقت مع باكستان على إجراء مناورة بحرية مشتركة.

وأجرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، حوارا مع اللواء محمد باقري، أعرب من خلاله، عن ثقته بنتائج زيارته المهمة الرسمية الثانية إلى باكستان، التي استمرت أربعة أيام، مؤكدا زيادة التعاون الاستخباراتي الثنائي لمكافحة الإرهاب.

وشدد باقري على أن باكستان تتمتع بمكانة خاصة في العالم الإسلامي، وكذلك لبلاده، وقواتها المسلحة، بسبب الحدود الطويلة بين الدولتين والقواسم المشتركة بين شعبيهما، مشيرا إلى الاتفاق مع الجانب الباكستاني على وجوب توفير أمن أفضل للحدود المشتركة.

ولفت اللواء محمد باقري إلى بذل جهود كبيرة من الدولتين، بهدف إنشاء حواجز حدودية ومراقبة لحركة المرور، بالإضافة إلى وضع الرقابة على تهريب المخدرات وعملية الاتجار بالبشر، مشددا على أن الحدود المشتركة بين البلدين قد باتت أكثر أمانا من الماضي، خاصة بعد التنسيق والتعاون المشترك الجيد بينهما، فيما يتعلق بالعلاقات الاستخباراتية والتدريب الاستخباري وتبادل المعلومات بين إيران وباكستان.

وقال اللواء باقري: خلال الاجتماع مع رئيس وزراء باكستان عمران خان بحضور وزيري الدفاع والخارجية الإيرانيين، تبادلنا وجهات النظر حول العديد من القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية ومنها الأوضاع في أفغانستان.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن الاقتصاد في أفغانستان والمشاكل الخطيرة الناجمة عن تنظيم "داعش" وتدفق اللاجئين وانعدام الأمن، تؤثر على إيران وباكستان.

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