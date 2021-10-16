محكمة إيرانية تؤيد حكما بسجن موظفة إغاثة بريطانية

أيدت محكمة إيرانية حكما بالحبس لمدة عام على موظفة إغاثة بريطانية من أصول إيرانية.

ونقلت وسائل إعلام محلية إيرانية، اليوم السبت، عن محامي الموظفة الإغاثية نازانين زاغاري راتكليف أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم بتهم أمنية، بحسب "رويترز".

وقال المحامي حجّة كرماني إن محكمة الاستئناف صادقت على حكم المحكمة الأدنى درجة دون عقد جلسة استماع.

وكانت محكمة إيرانية أصدرت حكما، في أبريل/ نيسان، على زاغاري راتكليف، بالسجن لمدة جديدة بتهمة الدعاية ضد النظام، وذلك بعد شهر واحد فقط من إنهائها عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات سابقة. لكن هذا الحكم لم يبدأ تنفيذه بعد.

وأُطلق سراحها بشكل مؤقت، في مارس/ آذار من العام الماضي، بعد مخاوف من انتشار وباء كوفيد-19 في سجون إيران، إلا أن تحركاتها مقيدة ومُنعت من مغادرة البلاد.

وفي أبريل 2016، ألقت السلطات الإيرانية القبض على زاغاري راتكليف، مديرة أحد المشاريع في مؤسسة "تومسون رويترز"، في مطار في طهران وأُدينت لاحقا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.