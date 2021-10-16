الجيش الإيراني: نقف بقوة أمام أي عدو ونمرغ أنفه بالتراب

أكد مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، اليوم السبت، أن الجيش الإيراني بلغ مستوى من الاقتدار والقوة، بحيث يقف أمام أي عدو ويمرغ أنفه بالتراب.

ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، عن حبيب الله سياري، أن الجيش الأمريكي بلغ وضعا مزريا وضعيفا لعدم تحليه بالقيم المعنوية والأخلاقية، في وقت جاءت تصريحات سياري، اليوم، خلال مراسم تجديد العهد والميثاق من قبل مسؤولي وكوادر المنظمة العقيدية السياسية للجيش مع أهداف الإمام الخميني الراحل.

وذكر الأدميرال سياري أن الفرق بين الجيوش المقتدرة القوية وغيرها الخاوية، يتمثل في عنصر القيم المعنوية، مشددا على أن الجيش الذي لا يحظى بالقيم المعنوية يعد جيشا خاويا، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي نتيجة لعدم تحليه بالعنصر الحيوي، القاضي بالقيم المعنوية والأخلاقية، وصل إلى هذا الوضع المزري.

وأفاد مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، بأن أداء الجيش الأمريكي في أفغانستان خلال الـ 20 عاما، يظهر أن أكثر جيوش العالم تجهيزا وقتالا، والذي دخل أفغانستان من أجل القضاء على حركة "طالبان" غادرها، في النهاية، مفضوحا، بعدما دمر الجيش الأمريكي البنية التحتية الأفغانية، وساعد في نمو المخدرات فيه.

وشدد الأدميرال سياري على أنه من بين الخصائص المهمة للجيش الإيرانية، الأخلاق والقيم المعنوية، موضحا أن هذه الخصائص الفريدة قد وصلت بالجيش الإيراني إلى مستوى عال من الاقتدار، تمكنه من الوقوف أمام أي عدو، وتمريغ أنفه بالتراب.

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