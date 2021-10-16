آبي أحمد ينشر تدوينة عن الموز

تتبنى الحكوة الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتوسع في الرقعة الزراعية ومنها زراعة الموز، الذي يعد من المنتجات الزراعية المهمة في إثيوبيا.

ونشر آبي أحمد تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، حول إنتاجية الموز في بلاده، مرفقة بمجموعة صور لثمار الموز.

ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن هذه الصور من مزارع الموز في إثيوبيا.

የሙዝ ኩታ ገጠም ግብርና ምርታማነት



Banana cluster farming productivity pic.twitter.com/QfhZZTvfDE — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) October 16, 2021

وتوجد أنواع مختلفة من الموز، الذي يتم زراعته في 4 إقاليم إثيوبية هي إقليم أوروميا وإقليم أمهرة، شمالي البلاد، وشعوب جنوب إثيوبيا، وإقليم بني شنقول جموز غربي البلاد.

ويقول موقع منظمة "آي إس إتش إس" البلجيكي المتخصص في الزراعة إن زراعة الموز في إثيوبيا تنتج نحو 100 ألف طن من الثمار سنويا.

ولفت الموقع، في تقرير عن زراعة الموز في إثيوبيا، إلى أن بعض المناطق تنتج الموز من زراعته في حدائق المنازل خاصة في الجنوب والجنوب الغربي للبلاد ويكون بكميات صغيرة.

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