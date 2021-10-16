أمريكا تتسلم أليكس صعب مبعوث الرئيس الفنزويلي

أفادت إذاعة الرأس الأخضر الرسمية، اليوم السبت، بأن أليكس صعب، وهو رجل أعمال مطلوب لدى السلطات الأمريكية بتهمة غسل أموال لحساب حكومة فنزويلا، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

واعتُقل صعب، مبعوث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في الرأس الأخضر في يونيو/حزيران 2020 عندما توقفت طائرته هناك للتزود بالوقود، وفقا لرويترز.

ولم يتسن الحصول على تعليق من حكومة الرأس الأخضر.

وبعد معركة قضائية مطولة، قضت المحكمة الدستورية في الدولة الصغيرة في سبتمبر/أيلول بوجوب تسليم صعب.

ووجهت سلطات العدل الأمريكية اتهامات لصعب تتعلق بمخطط للاستفادة من سعر الصرف الذي تحدده الدولة في فنزويلا.

كما فرضت عليه عقوبات بتهمة إدارة شبكة فساد سمحت له ولمادورو بالاستفادة من برنامج دعم المواد الغذائية الذي تديره الدولة.

ووصف محامو صعب الاتهامات الأمريكية بأنها "ذات دوافع سياسية".

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